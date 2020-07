Gilmar, Exército e genocídio

O ministro do STF Gilmar Mendes acusou.o Exército de genocida ao assumir de maneira imprópria do Ministério da Sáúde a tarefa capital de coordenar os esforços dos Estados e municípios no insano combate à covid-19. A militarização do trabalho que deveria ser assumido por epidemiologistas e cientistas terminou por permitir o contágio em massa, que faz do Brasil o pior exemplo no resto do mundo na luta contra a maior pandemia dos últimos 100 anos. Outro assunto é o pedido explicações encaminhado pelo ministro do TCU Vital do Rego à Secom plo uso de dinheiro público para bancar publicidade do governo em canais infantis, em russo e até da contravenção do jogo do bicho. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui