Gilmar, suprema cuca fraca

A juíza federal Giovanna Mayer deu tratamento a impropérios do ministro do STF Gilmar Mendes que outros magistrados de primeiro instância não têm tirocínio nem coragem de dar. Ela acatou o pedido do juiz Marcos Josegrei de indenização do ministro por tê-lo chamado oficialmente de “estrupício”. Considerando o desrespeito por ele manifestado, a juíza condenou a União a pagar R$ 20 mil ao magistrado. No destampatório condenado, o brasileiro mais impopular da República desqualificou, além do juiz, o delegado Maurício Moscardi e o procurador Alexandre Nardes, por causa da Operação Carne Fraca.

1 – Haisem – O que a decisão de uma juíza federal substituta sobre despacho do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes a respeito da Operação Carne Fraca revela sobre temperamento dele

2 – Carolina – STF julga caso que pode anular caso Queiroz e mais 934 – é a manchete da edição de hoje do Estadão. Qual a importância deste julgamento para o futuro do Poder Judiciário no Brasil

3 – Haisem – Quais poderão ser, a seu ver, as conseqüências da Operação Faroeste da Polícia Federal, autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, sobre a corrupção que corre solta no Tribunal de Justiça da Bahia

4 – Carolina – O que você me diz da busca da Polícia Federal pelo ex-presidente do Paraguai Horacio Cartes, acusado de envolvimento com o doleiro brasileiro Dario Messer, acusado de haver ocultado 20 milhões de dólares de dinheiro originado de propinas

5 – Haisem – Você se surpreendeu com a rapidez da decisão da mais alta corte da Justiça italiana mantendo a prisão perpétua do assassino Cesare Battisti, que passou boa parte de sua vida no Brasil depois da decisão de Lula de negar extradição pedida por seu país de origem

6 – Carolina – Disparo feito por PM causou morte de menina no Rio – é o título da chamada de primeira página no Estadão hoje. Que possibilidades você acha haver de se identificar o autor de uma bala perdida na periferia do Rio de Janeiro, no caso da morte da menina Agatha, que abalou o País

7 – Haisem – Você acha que pode haver alguma explicação racional para o gesto do deputado Coronel Tadeu de rasgar uma charge sobre violência racial na periferia do Rio

8 – Carolina – Você acredita na possibilidade de sucesso do presidente da República, Jair Bolsonaro, no novo partido que ele pretende fundar depois de ter assinado a desfiliação do PSL, pelo qual se elegeu