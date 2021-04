Gilberto Natalini: tortura mancha farda

1 – O ex-vereador de #saopaulo​ #gilbertonatalini​ disse no @neumanneentrevista especial desta semana que #torturanuncamais​ é uma ilusão da @redemocratizacao, pois os presos comuns são torturados pela #policia​ e nos lares os maus tratos contra crianças e mulheres são bárbaros e frequentes. 2 – “A #tortura​ é uma mancha na #farda​, mas esperamos que a farda não se torne ela mesma uma mancha só”, disse ele. 3 Este é o caso do vereador #jairojunior​ e da namorada, #moniquemedeiros​, cúmplices na tortura e assassinato do filho dela, #henryborel​, de 4 anos, no #riodejaneiro​. 4 – Os prenúncios de que a impunidade do vereador carioca pela decência de todos quanto resistiram à ocultação do crime tem dias contados dão ao #brasil​ esperança de que este caso não seja arquivado. #joseneumannepinto​, #neumanneentrevista​, #direto​ ao assunto. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

