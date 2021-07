General tentou o golpe, mas afinou

1 – O #generalbraganetto, ministro da defesa do desgoverno Bolsonaro, tentou assustar o Congresso condicionando eleição presidencial a voto ilmpresso, mas recuou covardemente. 2 – O destinatário de sua ameaça, o presidente da Câmara, Arthur Lira, viu-se obrigado a garantir voto “popular, secreto e soberano”, inutilizando mais uma tentativa golpista de #jairbolsonaro 3 – O diretor de jornalismo do Estadão, que deu a notícia, #joaocaminoto, confirmou palavra por palavra a manchete da quinta 22: Chefe da Defesa condiciona eleição a voto impresso”. @joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

