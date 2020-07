General erra feio sobre covid

O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, errou feio ao dizer que assintomáticos não transmitem a covid-19. A afirmação vai cibtrarua as informações, baseadas em estudos científicos, da Organização Mundial da Saúde (OMS), que enfatiza a vigilância sobre o contato com infectados sem sintomas fo mal. A fala ocorreu na quinta-feira 23 em visita a Curitiba para tratar de “ações conjuntas” de enfrentamento à pandemia do coronavírus. A declaração foi dada durante uma coletiva ao lado do governador do Estado, Ratinho Jr. (PSD), e do prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM). Na ocasião, ele falava sobre a reabertura da economia e da flexibilização das medidas de isolamento social em algumas localidades do país. Mas falta de conhecimento não produz mesmos efeitos malignos do que sua falta de iniciativa.

1 – Haisem – A que você atribui o equívoco do ministro ainda interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, ao contrariar a Organização Mundial da Saúde e afirmar que assintomáticos não transmitem a covid-19

2 – Carolina – Saúde recebeu alerta de falta de fármacos essenciais – revela título de chamada de primeira página na edição impressa de ontem do Estadão. Até que ponto esta terrível conseqüência de falta de competência na gestão do combate à pandemia explica a tragédia social e econômica no Brasil hoje

3 – Haisem – Com covid, Bolsonaro passeia sem máscara e conversa com garis – é o título de uma chamada na capa da edição do Portal do Estadão no ar neste instante. O que você tem a dizer sobre mais esta manifestação de desprezo pela ação do novo coronavírus por parte do presidente da República

4 – Carolina – MP denuncia Alckmin por corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica – O que você tem a dizer sobre mais esta notícia nova, dada na manchete da página política do Portal do Estadão, sobre o que o espera o PSDB nas duas próximas eleições

5 – Haisem – Líder do governo no Congresso diz que saída de Bia Kicis tem ‘simbolismo’ – diz título de chamada de primeira página no Portal do Estadão que está no ar. Que “simbolismo” poderia ser este, a seu ver

6 – Carolina – Sérgio Ricardo morre aos 88 anos no Rio de Janeiro – diz título na capa do Portal do Estadão. Qual o legado do músico e cineasta para a cultura brasileira, do seu ponto de vista

