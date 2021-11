Garimpeiros ameaçam usar balsas contra PF

A Polícia Federal articula ações para tentar conter o avanço de centenas de balsas de garimpo ilegal reunidas há dias no Rio Madeira, uma bacia da Amazônia, numa região onde teria sido encontrada uma grande quantidade de ouro pelas embarcações clandestinas. Outros órgãos federais participam dessa operação, como o Ibama e o Ministério da Defesa. O presidente da República prioriza o futuro e o passado da família, ou seja, cuida da impunidade dos filhotes enrascados na Justiça e cultiva a nostalgia da atividade do pai, que trabalhou em garimpos. O interesse nacional e o império da lei, exigências de uma democracia que se preze, nem entra em suas preocupações. Trata-se de um autocrata desalmado. A Nação espera, pelo menos, que, no caso. a Polícia Federal cumpra seu dever e não permita o uso de barrreiras contra a lei.

Para ouvir comentário clique no link abaixo e, em seguida, no play:

https://soundcloud.com/jose-neumanne-pinto/neumanne-251121-direto-ao-assunto?si=a11007da3f0841bebb3f06fd9456b884



Para ouvir no Blog do Nêumanne, Política, Estadão, clique no link abaixo: