Galhofa e descrédito

Meu Direto ao assunto abre o Podcast Comentaristas da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na manhã de 26 de janeiro de 2018 constatando que Lula fica fora da lei ao declarar que não respeita decisão definitiva da Justiça de que é corrupto; juiz substituto de Brasília manda PF recorrer o passaporte do petista, aumentando a lista dos que o PT acusa de o perseguirem politicamente; se Cármen Lúcia ceder a pressões de Marco Aurélio e Gilmar pondo em votação de novo princípio da possibilidade de prisão para condenados em segundo instância, instituindo assim a Lei Luleco, aumentará o descrédito e a galhofa sobre sua gestão e sua grei; e a incapacidade de esta aprender as lições do julgamento no TRF4. Eliane Cantanhêde comenta o PT ratificando pré candidatura Lula, o que era óbvio, enquanto a Justiça do DF manda aprender o passaporte dele, fechando-se, com isso, o cerco; e STF deve manter logo imbróglio Cristiane Brasil, garantindo direito de decisão do STJ. Alexandre Garcia fala sobre ameaças de Stedile; passaporte de Lula; e ficha limpa em teste. E, em Direto da Fonte, Sonia Racy aborda o bloco pós-carnaval homenageando a ex-primeira-dama Ruth Cardoso.

