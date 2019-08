Gabriela desmente Toffoli

No dia em que o presidente do STF, Dias Toffoli, pregou cinicamente a mentira de que sua decisão monocrática autoritária e favorável ao crime contra compartilhamento de dados do Coaf por MP e PF não cancelou investigações de lavagem de dinheiro, uma juíza de 1.ª instância o desmentiu. Gabriela Hardt, substituta na 13.ª Vara Federal Criminal de Curitiba, retirou as informações de dados da inteligência financeira da autorização da prisão de Valter Faria, da cervejaria Petrópolis, réu em ação da 62.ª fase da Operação Lava Jato, argumentando que o fazia para seguir a dita decisão dele. Ao decretar, ainda assim, a prisão do acusado, ela mostrou também que, ao contrário do que o eterno advogadinho do PT pensa, ele não conseguiu matar a operação mais famosa do Brasil.

Assuntos para o comentário da quinta-feira 1 de abril de 2019