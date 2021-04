Gabinete do ódio contra CPI da Covid

Nas primeiras 24 horas após a abertura da comissão, anteontem, posts no Facebook com o termo “CPI da Covid” alcançaram mais de 3 milhões de interações (curtidas, comentários e compartilhamentos). Monitoramento via Crowdtangle indicou que os mais populares partiram de bolsonaristas investigados por compartilhamento de fake news, como a deputada Carla Zambelli (PSL-SP), que iniciou uma cruzada nas redes e na Justiça para barrar a participação de Renan Calheiros (MDB-AL) na comissão. Crítico do governo Bolsonaro, o senador foi designado relator da CPI. O chefão Bolsonaro comparou a CPI com um carnaval fora de época. Sujeitinho ordinário, esse. É o tradicional estouro da boiada bolsonarista para tentar salvar o minto, usando samja e métodos do gabinete do ódio do Palácio do Planalto.

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário da quarta-feira 28 de abril de 2021

1 – Haisem – CPI começa com foco no governo e vai ouvir Mandetta – Este é o título de uma chamada de primeira página da edição impressa do Estadão desta quarta-feira – Você acha que esse ímpeto inicial será mantido ou pode ser que, afinal de contas, ela termine em pizza como de hábito?

2 – Carolina – Chefe da Casa Civil diz que se vacinou sem Bolsonaro saber – Este é o título de outra chamada de primeira página do jornal de hoje. Em que mundo paralelo vive uma administração que se pretende pública para permitir fatos absurdos como este

3 – Haisem – Empresa pode cortar jornada e adiar recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – Esta é a manchete da primeira página do Estadão, Você acha que esse tipo de providência poderá evitar a quebradeira e permitir a retomada da economia quando cessar a pandemia

4 – Carolina – Guedes cede à ala política e faz série de trocas – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página do jornal. O que, em sua opinião, o ex-posto Ypiranga para área econômica ainda pode fazer para salvar o próprio emprego ameaçado

5 – Haisem – Moro, suspeito condenado pelo grato e indolente Supremo Tribunal Federal – Este é o título de seu artigo na página A2, de Opinião, do Estadão de hoje. Qual é a tese que você defende neste texto

6 – Carolina – Crianças têm forte perda no ensino de Matemática – Este é mais um título de uma chamada na primeira página do Estadão. O que você tem a dizer sobre essa tragédia pra lá de anunciada na área já combalida da Educação, tornada dramática na pandemia