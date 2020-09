Fux prega STF minimalista

Ao assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luiz Fux reforçou o papel da Corte como defensora da Constituição e criticou a “judicialização vulgar e epidêmica” de questões que deveriam se resolvidas pelos demais poderes. Em seu discurso, Fux disse que a Corte não “detém o monopólio das respostas – nem é o legítimo oráculo – para todos os dilemas morais, políticos e econômicos de uma nação”. O presidente pediu harmonia entre poderes – “sem subserviência” – , e no próprio STF, defendeu uma atuação “minimalista” em temas sensíveis e destacou a Operação Lava Jato. Também avisou que não vai tolerar recuos no combate à corrupção e ainda cobrou que Legislativo e Executivo resolvam os próprios conflitos e arquem com as consequências políticas das próprias decisões. Resta saber o que disso cumprirá.

Para ver vídeo no YouTube clique no link abaixo e, em seguida, no pllay?:

Para ver no Blog do Nêumanne, Política, Estadão, clique no link abaixo:

Assuntos para comentário da sexta-feira 11 de setembro de 2020

1 – Haisem – Fux diz que harmonia entre Poderes não significa subserviência – Esta é a manchete da edição impressa do Estadão hoje. Como você interpreta essa frase, como a reafirmação de um princípio ou um quem avisa amigo é

2 – Carolina – Em posse, Fux destaca Lava Jato e diz que não vai permitir recdfuo no combate à corrup0ção – Esta é a manchete da editoria de Política do Portal do Estadão hoje cedo. E aí? É para confiar ou ficar de olho diante do aviso

3 – Haisem – Em última sessão presidida por Toffoli, CNJ aprova novo penduricalho para juízes – Esta é a manchete de capa do Portal do Estadão hoje. Terá sido por atitudes como esta que muita gente das cúpulas dos Poderes republicanos homenagearam com tanto fervor o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, que deixou o cargo ontem

4 – Carolina – Militares ganharam mais poder sobre o Orçamento – este é o título de chamada na primeira página do jornal hoje. A seu ver, que razões podem ter causado esse privilégio para a casta fardada nos gastos públicos

5 – Haisem – Militares da reserva chamaram o presidente Jair Bolsonaro de traidor em solenidade oficial ontem no Rio. Que motivos você acha que tiveram esses manifestantes, que não esconderam a cara e levantaram cartazes

6 – Carolina – O que você achou da gafe cometida pelos dois encarregados de tratar do desmatamento e dos incêndios na Amazônia no governo, o vice-presidente, general Hamilton Mourão, e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ao transferirem o habitat do mico leão da floresta tropical para a Mata Atlântica