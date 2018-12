Fux deixou Battisti fugir

MPF de Mato Grosso do Sul teve negados todos os pedidos de prisão de Battisti pelo procurador Sívio Pettengill Neto pelo juiz federal Bruno Cézar da Cunha Teixeira, de Corumbá, e pelo desembargador José Lunardelli, do TRF-3, que, entretanto, determinou que o assassino italiano comparecesse mensalmente à Justiça. Só que a Sexta Turma do STJ o liberou de tudo, estimulando primeira e segunda instância a negarem novos pleitos do MPF “por falta de provas”. Acima das negativas pairou a liminar de Luix Fux, do STF, proibindo a extradição. Quando Fux mandou prendê-lo, livre e alertado por isso, o italino fugiu. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quarta-feira 19 de dezembro de 2018.

