Fux bateu e Bolsonaro afinou

1 – Enquanto seus candidatos disputavam eleições na Câmara e no Senado, o presidente foi à abertura do ano judiciário e ouviu, sem reagir, fortes críticas feitas pelo presidente do STF a seu incentivo ao ódio e a sua desastrada gestão da pandemia, mas ele não tugiu nem mugiu. 2 – O ministro do STF Ricardo Lewandowski retirou o sigilo de conversas entre Moro e procuradores da Lava Jato para uso pela defesa de Lula de provas obtidas criminosamente. 3 – Ney Bello, do TRF 1, candidato de Gilmar para vaga de Maia no STJ, mandou encerrar investigação sobre atuação suspeitíssima do lobista Wassef, que atuou como advogado de Flávio Bolsonaro na ação do peculato na Alerj. Direto ao Assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

