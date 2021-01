Ford deixa Brasil pária para trás

A Ford, fundada por Henry Ford, inventor do automóvel, comunicou o fim da sua fabricação de carros no Brasil. A montadora anunciou que “encerrará a produção nas unidades de Camaçari (BA), Taubaté (SP) e da Troller (Horizonte, CE) durante o ano de 2021, à medida em que a pandemia de Covid-19 amplia a persistente capacidade ociosa da indústria e a redução das vendas, resultando em anos de grandes perdas.” A fabricante informou que manterá no País apenas a sede administrativa da América do Sul, o Centro de Desenvolvimento de Produto e o Campo de Provas de Tatuí, no interior paulista. É uma página virada no capítulo das montadoras de automóveis, que começaram a vir para o Brasil no governo de Juscelino Kubitscheck, nos anos 50. E sinal de que nosso governo, pária no mundo, não terá vida mansa.

Assuntos para comentários na terça-feira 12 de janeiro de 2021

1– Após um século, Ford encerra produção de veículos no País – Esta é a manchete de primeira página da edição de hoje do Estadão. Qual é o impacto que tem uma notícia como essa na economia em pandarecos no Brasil da pandemia e da recessão

2 – Banco do Brasil quer fechar 112 agências e cortar 5 mil funcionários – Esse é o título de outra chamada no alto da primeira página do jornal. O que há a dizer sobre um corte dessa profundidade no maior banco brasileiro sobre nosso dia-a-dia

3 – Pazuello fala em mais tempo entre doses de vacina – Registra uma notícia na primeira página do Estadão. Que efeitos desastrosos produzem os escassos e sem informações relevantes pronunciamentos do ministro da Saúde brasileiro

4 – O pato de Donald repetirá o patrão – Esse é o título de seu artigo publicado desde ontem no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão. Para que você chama a atenção de nossos ouvintes a respeito desse seu texto

5 – Partidos bancam jatinhos para campanhas de Arthur Lira e Baleia Rossi. Esse é o título de notícia destacada na capa do Portal do Estadão agora. O que ela revela a respeito da consciência cívica de nossos representantes na Câmara dos Deputados

6 – Câmara pede impeachment de Trump – Eis o título de uma chamada na primeira página do jornal. Qual será o efeito dessa dura decisão da presidente da Casa dos Representantes, a democrata Nancy Pelosa, encerrando a guerra instalada pelo presidente republicano, Donald Trump, nos últimos dias conturbado do mandato