Forças Armadas contra Gilmar

Comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica resolveram acionar Procuradoria-Geral da República contra ministro do STF Gilmar Mendes porque ele expôs a subserviência deles ao presidente Jair Bolsonaro. É uma óbvia tentativa de jogar para baixo do tapete a inadequação da militarização do Ministério da Saúde, em especial no meio de uma gravíssima crise sanitária provocada pela mais violenta pandemia destes 100 anos. O combate à covid-19 expõe atualmente o Brasil ao ridículo e o jurista chamou a atenção para os serviços que oficiais da reserva e da ativa, o que é o caso do ministro provisório mantido como permanente, general Eduardo Pazuello, prestam a seu comandante supremo, cujo negacionismo provoca um real desgaste institucional das instituições fardadas.

Assuntos para comentário da terça-feira 14 de julho de 2020:

1 – Haisem – Defesa vai a PGR contra fala de Gilmar sobre genocídio – este é o título de uma chamada no alto da primeira página na edição impressa do Estadão de hoje. Como você avalia esta reação do general Fernando de Azevedo e Silva contra o aviso dado pelo ministro do Supremo sobre o desgaste da imagem do Exército por interferência indevida no Ministério da Saúde

2 – Carolina – Monitora de desmatamento é demitida do Inpe – é o título de outra chamada de primeira página no Estadão. Você acha que este tipo de atitude do governo ajuda ou atrapalha o capitalismo brasileiro no mercado internacional, principalmente no que concerne ao agronegócio

3 – Haisem – Falências aumentam 71%; pequena empresa sofre mais – é a manchete do Estadão de hoje. Em que, na sua opinião, a precipitação da abertura da chamada quarentena para evitar conseqüências funestas na vida do trabalhador ajudou ou atrapalhou a retomada da economia no Brasil

4 – Carolina – Senador pede ação disciplinar contra Noronha por domiciliar para Queiroz – A punição pedida é possível pela situação atual e esta iniciativa seria, a seu ver, justa ou injusta

5 – Haisem – Fabrício, Adriano e os Bolsonaros – este é o título de seu artigo semanal publicado desde ontem no Blog do Nêumanne no Portal do Estadão. De que trata especificamente este seu texto opinativo

6 – Carolina – PF prende suspeito de ameaçar de morte ministros do STF e parlamentares – Você acha que esta providência foi necessária ou arbitrária atingindo a liberdade de expressão do cidadão comum, garantida pela Constituição