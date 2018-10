Fora tranqueiras!

Este vídeo foi feito em homenagem e agradecimento a 57 milhões e 700 mil e tantos brasileiros que assumiram o poder na República, cumprindo o mandato constitucional segundo o qual todo o poder emana do povo e para o povo é exercido. Com isso, livraram o Brasil de mais um desgoverno federal com o PT e outro estadual em São Paulo com um bando de tranqueiras, agora escorraçados do poder por quatro anos. Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like e se inscreva no meu canal para ser avisado sempre que gravar e publicar os próximos. Inté.

