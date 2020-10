Fora, Marco Aurélio

Ontem, à noite, Cláudio Dantas me homenageou no programa Gabinete da Crise do Antagonista por causa da resposta dura que dei ao ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello num Roda Viva da TV Cultura, em 2016. Hoje cedo o professor Carlos Alberto di Franco, da Universidade de Navarra, na Espanha, me perguntou o que achava de uma sugestão dele de impeachment para a alta autoridade da República que mandou soltar o traficante André do Rap do PCC, possibilitando sua fuga. Na verdade, o novo decano do STF é o maior culpado por essa ignomínia. Mas não é o único. Também o são Alexandre de Moraes, do STF, que inspirou a deturpação absurda do pacote anticrime de Sérgio Moro no Congresso; Bolsonaro, que não o vetou; e Augusto Aras, que não recorreu da estupidez a tempo de evitar a fuga do criminoso. E mais: André Mendonça e Jorge Oliveira, espíritos de porco de orelha do presidente; e o relator da lei na Câmara, Lafayette de Andrada. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

