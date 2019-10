Foi vitória de Bolsonaro, sim!

A vitória do povo brasileiro na votação do segundo turno da reforma da Previdência – 60 a 19 – foi espetacular. Ao contrário do que se convencionou publicar nos meios de comunicação, ela foi possível graças ao trabalho competente da equipe econômica do governo Bolsonaro, chefiada por Paulo Guedes. Só que infelizmente o cidadão que paga impostos vai arcar com mais de meio bilhão de reais nos próximos dez anos, que seria economizado se não tivessem sido inseridas emendas que desidrataram o projeto original por causa da sabotagem da esquerda resistente e do Centrão, representado por Maia e Alcolumbre.

Comentários na quarta-feira 23 de outubro de 2019

1 – Haisem – Está registrado no alto da primeira página do Estadão: Um passo à frente, Senado aprova texto-base da Previdência. Qual a sensação de ter terminado o último capítulo desta novela que parecia sem fim

2 – Carolina – Qual foi a interferência do Supremo Tribunal Federal na decisão da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de mandar soltar cinco de seus deputados estaduais presos pela Operação Furna da Onça

3 – Haisem – Que conseqüências traz para o combate à corrupção no Brasil a condenação pela Segunda Turma do Supremo Tribunal do ex-coordenador político do governo Temer, ex-deputado Geddel Vieira Lima, e de seu irmão Lúcio, também ex-deputado

4 – Carolina – Estadão anunciou em chamada de primeira página: Eduardo anuncia que desistiu da Embaixada. Quem, afinal, o presidente Jair Bolsonaro escolheu para ocupar a embaixada do Brasil em Washington com a desistência do filho Eduardo

5 – Haisem – Em que novo rolo está se metendo a Petrobrás numa licitação pra lá de esquisita

6 – Carolina – Por que a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet, chamou o relatório da CPI do BNDES de meia pizza, e não de uma pizza inteira

7 – Haisem – Também está na primeira página de nosso jornal que Comandante da Marinha compara óleo a bombardeio. Que razões você encontra para a demora de autoridades dos três Poderes, federais, estaduais e municipais, além das ONGs para ir a campo atenuar as conseqüências funestas para a saúde e a economia dos moradores das praias nordestinas atingidas pela mancha de óleo

8 – Carolina – O que o encantou tanto no texto que o colega jornalista e poeta baiano Fernando Coelho publicou no seu perfil de Facebook a respeito do Brasil contemporâneo