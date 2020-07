FlaXFlu no SBT bate Globo

A chantagem da Globo tentando impor seu império na audiência esportiva remunerando a transmissão dos jogos do Flamengo, clube mais popular do Brasil, adotando como padrão clubes cariocas, e não os maiores paulistas, com os quais o rubro-negro da Gávea disputa a primazia do melhor futebol jogado no Brasil terminou virando notícia inesperada: o FlaXFlu decisivo do 36.º título carioca do Fla bateu Jornal Nacional em audiência. Testemunhei este fato inédito e, em seguida, fui obrigado a constatar o clima de velório com que o SporTV tratou a final que mereceu do grande tricolor Nélson Rodrigues a definição de “40 minutos antes do nada”. Não me orgulho da empáfia das campanhas de publicidade do clube por cujo time torço nem da insensibilidade com que sua diretoria tratou a tragédia do incêndio que sacrificou os “garotos do ninho” ou a forçada de barra para voltar em plena pandemia, mas isso nada tem que ver com o feito esportivo, a exigir melhor tratamento na TV. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

