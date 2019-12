Flávio precisa se explicar

O presidente Jair Bolsonaro teve um entrevero com jornalistas na presença de admiradores à porta do palácio a respeito da investigação do MP do Rio sobre suspeita de “rachid” (ou seja, devolução do parte dos vencimentos de servidores de seu gabinete) quando seu filho Flávio era deputado estadual na Alerj. Disse a um repórter que havia feito pergunta a respeito que ele podia até acusá-lo de ser homossexual, no mínimo uma impropriedade desrespeitosa, pois opção sexual não é crime de que se acusar. Como pai o chefe do governo seria exemplar se convencesse o primogênito a provar a inocência que alega no processo judicial,e não tentando interrompé-lo e acusando juiz, MP, polícia e imprensa de tentarem prejudicar o governo paterno, como o senador, eleito com 4 milhões de votos, o faz equivocada e permanentemente. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique no link abaixo