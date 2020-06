Substitutos do trapalhão Frederick Wassef na defesa do filho Zero Um do presidente Bolsonaro comemoraram euforicamente a vitória por 2 a 1 no TJ/RJ transferindo o foro do inquérito do peculato na Alerj para segunda instância. Mas talvez seja cedo e arriscado, pois jurisprudência do STF garante que foro retroativo não vale, de vez que, encerrada função, prerrogativa não tem razão de continuar.

Para ver comentário no Jornal da Gazeta da sexta-feira, 26 de junho, às 19 horas, clique no link abaixo: