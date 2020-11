Flávio desviou 6 milhões da Alerj

1 – Organização criminosa, peculato por 1.803 vezes e 263 atos de lavagem: veja todas as imputações a Flávio Bolsonaro, Queiroz e mais 15 pelas ‘rachadinhas’ na Alerj”. Este é título de reportagem sobre as 290 páginas da denúncia do MP/RJ relatando desvio de dinheiro público por Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz, extorquindo funcionários do gabinete do primogênito do presidente Bolsonaro na Alerj. 2 – Ministro do STF Alexandre de Moraes mandou o blogueiro bolsonarista Osvaldo Eustáquio para prisão domiciliar por “atos gravíssimos”. 3 – Cúpula do Judiciário respira aliviada após suspensão da Operação E$quema S pelo colega Gilmar Mendes do STF, caso para Lava Toga já. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

