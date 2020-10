Flávio dedura fiscais para Heleno

1 – Os advogados de defesa de Flávio Bolsonaro delataram fiscais da Receita, alegando que o relatório deles sobre atividade suspeita de Fabrício Queiroz na Alerj é criminoso, ao GSI, chefiado pelo general Augusto Heleno. 2 – Jair Bolsonaro pagou R$ 544,4 milhões por remédios importados da China e agora proibiu compra de vacinas de Covid do Butantan com insumos da Sinovac por causa da origem dos insumos e da ligação do laboratório com o governo paulista. Não é ideologia, é insanidade mental. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará. Blog do José: https://www.youtube.com/channel/UCELk… Jornalismo, um balanço: https://www.youtube.com/watch?v=OZT3Z…

