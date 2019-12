Flávio Bó no Senado

O Senador Flávio Bolsonaro acaba de ter duas notícias preocupantes. Uma é que o plenário do STF derrubou a infame decisão monocrática do presidente Dias Toffoli proibindo o MP do Rio de Janeiro de continuar investigando contabilidade suspeita de seu gabinete na Alerj, depois de 4 meses de blindagem. A outra é que o voto que ele deu derrubando veto do pai não era o que antes pensava, ou seja, mantendo o tal do veto. Se reduzir o sobrenome dele a uma sílaba, Sua Excelência passará a se chamar Flávio Bó, como o da personagem de Chico Anysio.