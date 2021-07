“Filhos chantageiam Bolsonaro” (Marcelo Ramos)

Nêumanne entrevista Primeira parte:

1 – Vice da Câmara conta que Fundão foi votado às pressas para Congresso entrar em recesso e a CPI da covid deixar de perturbar o governo. 2 – Em #neumanneentrevista, primeira parte, #marceloramos lembra que os 15 dias de recesso serão repostos no fim do ano para aflição do Planalto. 3 – Segundo o entrevistado, a #cpidacovid deixou claro que governo deixou de comprar vacinas porque a turma governista queria roubar na compra. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Nêumanne entrevista Segunda parte: 1 – Para #marceloramos, “Bolsonaro não protege seus filhos porque os ama, mas porque eles o chantageiam” 2 – Na segunda parte do #neumanneentrevista da semana, o vice da Câmara disse que hoje a democracia une quem quer impedir a volta da ditadura. 3 – “Bolsonaro tinha a tanga de um governo sem corrupção, e agora o rei está nu”, disse o amazonense na segunda parte de sua entrevista.

