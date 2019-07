Filho de Bolsonaro nos EUA é nepotismo

As justificativas dadas pelo presidente Jair Bolsonaro para nomear filho Eduardo, deputado federal (PSL-SP), para chefiar a embaixada do Brasil em Washington são frívolas. Trata-se de mero nepotismo e não dá para aceitar que uma pessoa que acaba de completar a idade limite para o emprego, 35 anos, seja nomeada apenas pelo critério do sangue ou de falar inglês e espanhol, os idiomas mais comuns nos Estados Unidos. O cargo exige conhecimento acadêmico adquirido no Instituto Rio Branco e cumprimento de uma carreira feita em degraus, iniciada em postos subalternos e provada na chefia de embaixadas importantes, mas não tanto. Mais esta prova de que o Brasil está sendo governado pelos filhos do presidente que não foram eleitos pelo povo para isso preocupa.

Assuntos para comentário da sexta-feira 12 de julho de 2019

1 – “Bolsonaro diz que vai indicar filho para embaixada nos EUA”, revela a manchete do Estadão de hoje. Mas você não acha que isso não é nepotismo proibido pela lei

2 – E o que você tem a nos dizer sobre a reportagem da revista IstoÉ relatando como o PT usou o Fundo público Partidário para financiar a campanha do Lula Livre

3 – Outra chamada de primeira página do Estadão hoje dá conta de que “FHC critica pedido de expulsão de Aécio”. Em que isso pode evitar a decadência do PSDB refletida na votação ridícula de Alckmin para a Presidência da República

4 – Você acha que pode prosperar a proposta feita pelo ex-presidente Michel Temer para implantação de um semiparlamentarismo no Brasil em 2022

5 – Que conseqüências poderá ter a decisão do presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, de processar por quebra de decoro o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio, que chamou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, de “o juiz mais corrupto da História do Brasil” no depoimento dele à CCJ da Câmara

6 – Como você definiria a declaração feita pelo advogado que se passa por jornalista Glenn Greenwald no Senado de que não submete as supostas mensagens trocadas entre Sergio Moro e Deltan Dallagnol à perícia técnica porque os redatores do site The Intercept Brasil fazem esse trabalho

7 – Está sendo noticiado que o presidente do PDT, Carlos Lupi, desistiu de expulsar a deputada Tabata Amaral do partido por ter votado a favor da reforma da Previdência, apesar do apelo feito neste sentido pelo candidato a presidente derrotado em outubro Ciro Gomes. Quem tem razão

8 – E o que há ainda a dizer sobre a notícia de que a barragem de Quati no povoado de Pedro Alexandre na Bahia tenha transbordado