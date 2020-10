Filho 001 contra fiscais da Receita

1 – Advogadas de defesa de Flávio Bolsonaro acionaram PGR sob petista Augusto Aras, para investigar eventuais crimes cometidos por agentes da Receita contra o senador, acusado de extorquir servidores da Alerj por meio de seu assecla Fabrício Queiroz, hoje em prisão domiciliar. 2 – Ex-porta-voz de Jair Bolsonaro, general Rêgo Barros, escreveu excelente artigo constatando que o poder “inebria, corrompe e destrói”. 3 – Resultado de má gestão, fogo no Hospital Federal de Bonsucesso no Rio, que durou um dia e matou três pessoas, comprova que competência do ministro da Saúde como “gestor” é lenda. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

