Fiesp recua e Febraban apoia democracia

Às vésperas do 7 de setembro, quando estão programados atos no País convocados pelo presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, a defesa da democracia, da harmonia entre os Poderes e de reformas que sustentem a recuperação econômica permeou manifestos, comunicados e declarações de representantes do empresariado nacional, de instituições bancárias e das cúpulas do Judiciário e do Congresso. A Federação dos Bancos manteve o apoio ainda mais veemente ao manifesto que Skaf, da Fiesp, tentou, em vão, ocultar, e, enquanto este, sujou a memória de uma entidade que participou, negociando com sindicatos de operários, da demolição da ditadura militar, banqueiros reafirmaram o espírito de democratas como Mário Simonsen, punido pelos milicos com a falência da Excelsior e da Panair do Brasil. Ainda bem.

Assuntos para comentário da sexta-feira 3 de setembro de 2021

1 – Haisem – Bancos, empresários, políticos e STF saem em defesa da democracia – Esta é a manchete de primeira página da edição impressa do Estadão de 3 de setembro de 2021. Você diria que, as vésperas de 7 de setembro, esta é de fato a ocasião certa para demonstrar rejeição generalizada a qualquer tipo de golpe de Estado

2 – Carolina – No fim da Lei de Segurança Nacional, Bolsonaro veta punição a fake news – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página do jornal desta sexta-feira. O que, a seu ver, motivou o presidente da República a vetar a criminalização de mentira e a violência na legislação vigente

3 – Haisem – CPI da Covid aprova condução coercitiva de Marconny e ex-secretário do Distrito Federal depõe – Este é o título de notícia publicada no portal do Estadão agora. Para que aspectos você gostaria de chamar a atenção para os acontecimentos nas reuniões da comissão parlamentar de inquérito do Senado nesta semana

4 – Carolina – “O Brasil não foi descoberto e não tem 521 anos”, diz Aras – Este é o título de uma notícia publicada com destaque na página A11 do Estadão de hoje. Por que a declaração, feita pelo procurador-geral da República na discussão do marco temporal da demarcação das terras indígenas, provocou tanta celeuma

5 – Haisem – Mário Frias ataca Doria nas redes sociais e ameaça barrar reinauguração do Museu do Ipiranga – Este é o título de notícia publicada na capa da editoria de Política no portal do Estadão que está circulando. Por que a reabertura do prédio de grande valor histórico passou a ser mais um motivo de guerra entre bolsonaristas e o governador paulista

6 – Carolina – Inflação e perda de renda mudam cardápio do País – Este é o título de mais uma chamada na primeira página do jornal do dia. Em que a crise econômica associada à pandemia interfere na comida à mesa do brasileiro nestes dias difíceis