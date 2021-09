Fiasco de domingo não inocenta presidente

O maior ato a favor do impeachment de Bolsonaro no domingo 12 de setembro foi na Avenida Paulista, em São Paulo. De acordo com estimativa da Secretaria de Segurança Pública do Estado, cerca de 6 mil pessoas compareceram à manifestação, ante 125 mil no ato pró Bolsonaro estimadas pela Polícia Militar no local na terça-feira 7. A adesão do PT ao boicote aos atos contra Bolsonaro ficou patente até no discurso de desmoralização da centro-direita, que os organizou, promoveu e realizou. A responsabilidade sanitária que indica os riscos da contaminação acentuaram o fiasco de tais manifestações. Mas esse malogro em nada altera o fundamental: o fato de que Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade em profusão e o impeachment é a única forma de puni-lo por isso. Fora Bolsonaro, Tchau. Xô.

Assuntos para comentário na segunda-feira 13 de setembro de 2021-09-13

1 – Dividida, oposição faz atos esvaziados contra Bolsonaro – Este é o título de uma chamada no alto da primeira página da edição impressa do Estadão de 13 de setembro de 2021. Por que, a seu ver, as multidões que avalizaram o impeachment de Collor e Dilma não voltaram às ruas ontem no Brasil

2 – À CPI, juristas apontam crimes de Bolsonaro contra a pandemia – Este é o título de uma notícia publicada na página A 8 do jornal desta segunda-feira. De quais violações à Constituição o presidente da República está sendo acusado pelos especialistas em Direito

3 – Oposição deu verde-amarelo a Bolsonaro, diz José Murilo – Este é o título do vídeo semanal Dois dedos de prosa publicado no blog do Nêumanne da edição virtual do Estadão. Qual é a crítica que o historiador faz a respeito da questão das cores das bandeiras nos atos de rua no País

4 – Giannetti aposta no futuro do Brasil – Este é o título do vídeo da semana da série Nêumanne entrevista, publicado no Blog do Nêumanne no portal do jornal. O que inspira as boas previsões do economista e filósofo

5 – Alberto Fraga, ex-deputado (DEM-DF): “Não entendo a insensibilidade do presidente” – Este é o título de chamada de primeira página do Estadão de hoje. Que mágoas são relatadas pelo velho amigo de Bolsonaro na entrevista exclusiva

6 – Acesso à web elevaria renda dos mais pobres em 15,3% – Este é o título de chamada de primeira página do jornal do dia. Qual é o papel desempenhado pelo acesso à tecnologia na dramática desigualdade à brasileira