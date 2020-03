FHC e Maia, sócios em golpe

Fernando Henrique recebeu Rodrigo Maia em seu Instituto e disse que “‘quando presidente não exerce poder, outros exercem”, numa referência indireta, deselegante e golpista sobre o golpe do falso orçamento impositivo que virou cambalacho. O presidente da Câmara, que prepara rasurar a Constituição e ns regimentos das casas do Congresso para se reeleger para cargo da Mesa, o mesmo que Alcolumbre trama no Senado, aproveitou para desancar o presidente e o ministro da Economia, Paulo Guedes, na referida ocasião, comentando declaração deste de que “só temos 15 semanas para mudar o Brasil”. Segundo Maia, “eles perderam um ano inteiro”. Tudo isso reflete seu temor de que haja manifestações populares de grandes dimensões no domingo 15 de março a favor do chefe do Executivo e contra parte do Congresso. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui