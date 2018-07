Festa adiada

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na manhã de quinta-feira 11 de janeiro de 2018, voltando ao tema do momento neste recesso, o cancelamento pela Justiça da posse da deputada Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho; comemorando a inflação abaixo do piso da meta; e fustigando o diretor da Polícia Federal que anuncia previamente o que não terminou por motivos pouco claros. Eliane Cantanhêde falou de seu almoço com o presidente Temer no Palácio do Jaburu, no qual ele fez uma retrospectiva de seu governo, falou das mágoas e comentou a própria sucessão e a suspensão da posse de Cristiane Brasil e a decisão da PF e do STF de concluírem até dezembro as investigações sobre políticos com mandato que estão enrolados na Lava Jato. Alexandre Garcia abordou a inflação de 2,95% em 2017, explicando do que nos livramos; o recurso do Governo para empossar ministra que não passou no TRF2; e o caos na Venezuela que tem provocado recorde de refugiados no Brasil

Para ouvir clique aqui