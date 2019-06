Férias no Caribe para presidiário

O senador Alcir Gúcarcz, do PDT de Roraima, vive rotina absurda, pois, condenado a quatro anos e meio por crime contra sistema financeiro passa o dia no Senado e a noite da Papuda, onde cumpre pena. A rotina foi alterada por um fato ainda mais inusitado: o juiz Fernando Luiz de Lacerda Messere, do Tribunal de Justiça do DF, autorizou-o a passar de 17 de julho a 3 de agosto num hotel resort e cassino na ilha de Aruba. Felizmente, despacho de Raquel Dodge e decisão de Alexandre de Moraes impediram o absurdo. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da quinta-feira 27 de junho de 2019.

