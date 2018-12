Farta prova contra Lula

Numa demonstração de que não mais faz sentido a desculpa de que não há provas dos crimes de Lula, 12 procuradores federais da Operação Lava Jato entregaram à juíza da 13.ª Vara Criminal Federal de Curitiba, Gabriela Hardt, um documento de 366 páginas com farta documentação comprovando que o sítio Santa Bárbara é dele e que a reforma de R$ 1 milhão foi paga por empreiteiras em troca de favores no governo. E o presidente do TCU, José Múcio Monteiro, teve a caradura de agradecer ao corrupto e lavador de dinheiro condenado em segunda instância e cumprindo pena na cela de Estado-Maior no Paraná, afrontando o futuro ministro da Justiça, presente, e o ausente povo brasileiro. Estes foram os comentários com os quais abri o Estadão às 5, ancorado por Emanuel Bomfim no estúdio da TV Estadão na redação do jornal e transmitido por YouTube, Twitter e Facebook na terça-feira 12 de dezembro de 2018, às 17 horas.

