Faria Lima pede paz entre Poderes

O manifesto da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que exige a pacificação entre os três Poderes, teve origem na Federação Brasileira de Bancos e já havia reunido até ontem mais de 200 assinaturas. Com o cuidado de não assumir um caráter antigoverno, o documento tem por objetivo demonstrar claramente o incômodo nos setores produtivo e financeiro com a crise institucional fomentada pelo presidente Jair Bolsonaro Os signatários são diversas associações, empresários, economistas e outros nomes da sociedade civil. A Associação Brasileira do agronegócio está entre as entidades que assinam o texto, cuja publicação está prevista para a terça-feira 31. Já não era sem tempo o tal do PIB brasileiro acordar para a tragédia institucional criada pelo destempero verbal do capetão sem noção. Veremos no que vai dar.

1 – Haisem – Manifesto que pede a pacificação teve origem na Febraban – Esta é a manchete de primeira página da edição impressa do Estadão de 30 de agosto de 2021 – O que denota esse movimento político atípico da Federação Brasileira de Bancos, na sua opinião

2 – Carolina – Bolsonaro prejudica Forças Armadas, diz Aldo – Este é o título do vídeo da série Nêumanne Entrevista, publicado no Blog do Nêumanne no portal do Estadão. Em que o ex-ministro da Defesa apoia sua hipótese segundo a qual, em vez de se aproveitar do prestígio de Exército, Marinha e Aeronáutica, o governo federal o está diminuindo

3 – Haisem – Um ano depois, Casa Verde e Amarela ainda não decolou – Este é o título de chamada publicada no alto da primeira página do jornal desta segunda-feira. Quais, a seu ver, podem ser as principais causas desse fiasco

4 – Carolina – Apoio declarado a Mendonça no Supremo cai entre senadores – Este é o título de chamada na primeira página do jornal de hoje. O que justificaria essa queda, em sua opinião

5 – Haisem – Estados Unidos atacam e dizem ter impedido novo atentado – Este é o título de outra chamada na primeira página do Estadão do dia. Em que essa notícia alivia a barra pesada sobre os ombros de Joe Biden na malograda retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão sob gestão do Taleban

6 – Carolina – Quartarollo entrega bastidores do futebol – Este é o título do vídeo desta semana da série Dois Dedos de Prosa publicado no blog do Nêumanne portal do Estadão que circula. Que causos interessantes o antigo repórter de campo conta