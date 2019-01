Fanáticos por Mourão imitam PT

Vice-presidente diz que seu filho foi perseguido nos governos do PT e, por isso, não ascendeu na carreira no Banco do Brasil à altura de seu talento e seu conhecimento. No entanto, estamos sendo informados de que ele dirige o setor de agronegócio há 11 anos. Que perseguição? Muitos inscritos comentaram meu vídeo de ontem reclamando que eu teria omitido o fato de Mourão, o filho, ser funcionário de carreira. Pizzolato, o diretor de marketing do mesmo BB que roubou a instituição para enriquecer pessoalmente e encher as burras do partido, também o é. Portanto, carreira não garante competência nem lisura, sem querer, é claro, deslustrar os méritos do promovido. Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like, inscreva-se no meu canal e clique no sininho para ser avisado quando publicar os próximos. Poderá me encontrar ainda diariamente no Blog do Nêumanne, Política, Estadão (https://politica.estadao.com.br/blogs/neumanne/) ou no meu site Estação Nêumanne (www.neumanne.com); de segunda a sexta feiras, às 6 horas, no Estadão Notícias e, às 7h30m, no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado FM 107,3 (eldorado@estadao.com.net); e esporadicamente no Estadão às 5 aqui mesmo no YouTube. Direto ao assunto. Inté. E Deus é mais!

