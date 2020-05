Fanáticos desonram bandeira

Na véspera do dia das mães, um diminuto grupo de insensatos e perversos cidadãos que se acham acima do bem e do mal por pertencerem ao reduzido rebanho cego e surdo de adoradores do ex-militar e político do baixo clero se reuniram em Brasília para cuspir em túmulos de mais de dez mil brasileiros que cometeram o crime de enlutar suas famílias morrendo na crise sanitária que assola todo o planeta porque o Mito de ouro que veneram dedique tempo que deveria ser dedicado ao expediente de governar a Nação, que não o elegeu presidente da República para atuar como animador de reduzidos auditórios instalados à frente da residência oficial que ocupa provisoriamente em desqualificar a “histeria” de quem se assusta com uma “gripezinha” que está levando ao colapso o sistema de saúde público e privado do País. Os vândalos chegaram a vaiar a bandeira a meio mastro pelo luto decretado pela Câmara, embora, empunhassem eles mesmos idêntico pavilhão. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui