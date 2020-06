Famiglia Bolsonaro em polvorosa

Fabrício Queiroz, protagonista do processo de rachadinha e eventual lavagem de dinheiro do primogênito do presidente Jair Bolsonaro, Flávio, em seu gabinete na Alerj, foi, afinal, encontrado pela polícia. E simplesmente estava escondido num imóvel de propriedade do advogado Frederick Wassef, que presta seus préstimos de faz-tudo à família Bolsonaro: pai, mulheres e filhos. O escândalo veio atormentar ainda mais o capitão na semana em que o inquérito pedido por seu protegido Augusto Aras, procurador-geral da República, fez buscas, apreensões e quebras de sigilos nos bolsonaristas acusados de financiar, organizar e participar de atos antidemocráticos. E no dia em que, por 10 a 1, o plenário do STF deu o sinal para devassar o gabinete do ódio de outro filho, Carlos.

Assuntos para comentário na quarta-feira 17 de junho de 2020:

1 – Haisem – Supremo quebra sigilo de bolsonaristas – Este é o título de uma chamada de primeira página na edição impressa do Estadão hoje. Qual a importância e qual o risco para a democracia desta notícia de rotina de uma decisão de Judiciário na estabilidade da democracia no Brasil

2 – Carolina – Após ações do STF, Bolsonaro critica “abusos” e fala em “medidas legais”. Este é o título de uma notícia dada com destaque agora no Portal do Estadão. Quais são os limites do presidente da República para garantir essa forma a impunidade de seus apoiadores

3 – Haisem – É inconcebível que ainda sobreviva no Estado resíduo de autoritarismo, diz Celso – reverbera no noticiário destacado da Edição Política do Portal do Estadão este pronunciamento do decano do Supremo Tribunal Federal. Você compartilha ou discorda desta queixa

4 – Carolina – Bolsonaristas cobram cotados para o STF por falas favoráveis a magistrados – é o título de outra notícia de destaque na página de Política do Portal do Estadão. Você acha normal que uma vaga no Supremo Tribunal Federal seja usada como moeda de troca no jogo político

5 – Haisem – O dever de Aras – é o título de um editorial do Estadão na edição de hoje. Por que a atuação do procurador-geral da República merece tal destaque na editoria de Opinião do jornal na atual conjuntura

6 – Carolina – Nova lei do saneamento pode ser impulso para a economia no pós-covid – é a manchete de primeira página da edição impressa do Estadão hoje. Qual o motivo do destaque dado a esse importantíssimo setor normalmente deixado para segundo plano na política e na economia brasileiras