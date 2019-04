Falta arquivar inquérito fake

O alívio sentido pela Nação com o cancelamento da sórdida censura decretada por Alexandre de Moraes, do STF, contra O Antagonista e Crusoé não pode arrefecer a indignação geral para que seja arquivado o inquérito fake aberto pelo presidente da tal Corte para caçar bruxas responsabilizadas por eventuais críticas a seus colegas ministros. De volta de dez dias de férias gozando um feriado de um dia só (sexta-feira santa), os 11 membros do plenário precisam dar a atenção merecida ao antológico requerimento feito pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge, alertando para as ilegalidades da instauração. Seria sonhar demais pensar em afastamento dos dois trapalhões citados acima?

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário de segunda-feira 22 de abril de 2019

1 – Haisem – Quais são a seu ver as possibilidades de o plenário do Supremo Tribunal Federal cancelar o inquérito aberto pelo presidente Dias Toffoli e relatado por Alexandre de Moraes para caçar as bruxas que criticam seus ministros nos perfis sociais e, se isso acontecer, o que poderá acontecer com os dois trapalhões que promoveram o rolo

2 – Carolina – O que há de comum entre Toffoli e Moraes para um atender ao outro nessa cruzada contra fake news que os dois resolveram empreender

3 – Haisem – Por que o senador Telmário Motta, de Roraima, aceitou a no mínimo complicada tarefa de transformar o atual governo brasileiro num aliado do ditador Nicolás Maduro

4 – Carolina – Qual é a dificuldade que o governo tem neste momento para enfrentar a narrativa da tal resistência da esquerda, com número mínimo de parlamentares, segundo a qual a reforma da Previdência prejudica os pobres e ajuda os milionários

5 – Haisem – Você acha que Bolsonaro e Paulo Guedes fizeram bem em receber o pai de Neymar Jr. para discutir os delitos fiscais que ambos são acusados de ter cometido contra a Receita Federal

6 – Carolina – Qual é sua opinião sobre o anúncio feito por Bolsonaro para baixar o teto da Lei Rouanet para financiar show, cinema, teatro e outros espetáculos culturais

7 – Haisem – Qual terá sido a intenção do ex-governador do Rio Grande do Sul e ex-ministro de Lula Tarso Genro ao acusar a justiça peruana de aceitar ordens da CIA americana, o que teria levado o ex-presidente do Peru ao suicídio, que comoveu aquele país

8 – Carolina – Você sentiu falta das comemorações de 21 de abril do aniversário da inauguração de Brasília