Falsários operam para Bolsonaro

1 – O auditor do #tcu #alexandrefigueiredocostaesilvamarques disse à CPI da Covid no Senado que #jairbolsonaro exibiu um relatório dele falsificado. 2 – A denúncia revela uma central de falsificação de documentos oficiais no #palaciodoplanalto, que também alterou #invoices na compra da #covaxin. 3 – #aras dirige uma #pgr clandestina, que abriu investigação preliminar sobre crimes do presidente sem avisar antes a Cármen Lúcia, do #stf. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

