Fale aos desempregados, presidente!

Faltaram três palavras no live feito pelo presidente Bolsonaro em 1.º de maio: desempregados, reforma e Previdência. A face mais escura e cruel da crise em que o Brasil afundou depois da roubalheira e da inépcia dos três desgovernos e meio do PT, com o quarto mandato de Dilma interrompido pelo impeachment, tenda ela sido substituída pelo sócio e aliado Temer, do MDB, é a existência de 14,7 milhões de trabalhadores sem emprego. A economia precisa ser destravada, começando pela reforma da Previdência. Mas, em seu pronunciamento pelas redes sociais, o chefe do governo trocou esses conceitos desagradáveis, mas reais no panorama econômico e político nacional, por “dificuldades iniciais”. Substituí-los pela promissora MP da liberdade econômica não foi certamente a melhor ideia do cidadão eleito por ser a esperança do fim da roubalheira e do começo do destravamento da produção. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

