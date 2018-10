Fake news são só lorota

Na ânsia de ganhar a eleição no tapetão, a chapa de Lula/Haddad joga todas as suas fichas numa notícia que deu manchete na Folha de caixa 2 de empresas promovendo um disparo de Watsapps a favor do favorito na disputa, Bolsonaro, do PSL. Como Hélio Schvartsman escreveu na própria Folha no sábado, poder de virar eleição de mensagens em redes sociais é nulo. Se gostar do vídeo, por favor, dê um like, se inscreva em meu canal e será avisado dos próximos.

