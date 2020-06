Fake news no Diário Oficial

Jair Bolsonaro não se emenda. Quando demitiu Maurício Valeixo da diretoria-geral da Polícia Federal mandou publicar no Diário Oficial com assinatura do então ainda ministro da Justiça, Sérgio Moro, que não havia nem sido informado do ato. Agora protagoniza mais uma lambança. Após ter participado de uma farsa em vídeo transmitido nas redes sociais, ao lado do então ministro da Educação, Abraham Weintraub, participou de uma armação para permitir a entrada do parlapatão nos EUA sem se submeter à quarentena exigida pelo governo americano para quaisquer passageiros de voo iniciado no Brasil. Para tanto, o farsante usou passaporte diplomático e só depois de ele estar em segurança a exoneração “a pedido” foi publicada no Diário Oficial, que perde a boa fé de ofício.

Assuntos para comentário da quarta-feira 24 de junho de 2020: