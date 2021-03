Fachin limpa ficha de Lula

Em 46 páginas, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou as condenações impostas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato, determinou que as ações penais contra o petista sejam enviadas à Justiça Federal do Distrito Federal e o habilitou a disputar as próximas eleições presidenciais. Conforme antecipou o Estadão na semana passada, a manobra faz parte de uma estratégia de reduzir danos e de tirar o foco do ex-juiz Sérgio Moro e preservar o legado da Lava Jato, diante de derrotas iminentes que ameaçam o futuro da investigação. Mais um dia no país da impunidade, como diria meu caro amigo Barbosinha. Resta agora saber a que armas a confraria recorrerá para abater o inimigo comum, Moro, agora de volta ao combate pela supreendente mexida no tabuleiro pelo relator da Lava Jato no STF.

Assuntos para comentário da terça-feira 9 de março de 2021

1 – Haisem – Fachin anula condenações de Lula, que pode voltar a disputar eleições – Esta é a manchete da primeira página da edição impressa do Estadão de hoje. Qual é o impacto que essa decisão do relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal pode ter no cenário político do Brasil neste instante de enormes dificuldades para o povo

2 – Carolina – Lula livre interessa a Bolsonaro – Este é o título de seu artigo publicado no Blog do Nêumanne do Portal do Estadão desde ontem, à noite. Que motivos pode ter, na sua opinião, o presidente da República para preferir disputar um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2022 com o adversário preferencial petista

3 – Haisem – A macabra proeza de Bolsonaro – Este é o título de chamada no alto da primeira página do jornal desta terça-feira. Que proeza pode ter sido essa do presidente da República comentada no primeiro editorial do dia

4 – Carolina – Bolsonaro critica decisão de ministro; PT reage com cautela – Este é o título de mais uma chamada no alto da primeira página do Estadão. O que justifica as reações do presidente da República e do partido daquele que você diz ser o favorito dele para a disputa no segundo turno da próxima eleição presidencial

5 – Haisem – Governo acelera cronograma de doses da Pfizer – Este é mais um título de chamada na primeira página do jornal desta terça-feira. O que, a seu ver, alteriou radicalmente a postura de Bolsonaro em relação à compra da vacina produzida nos Estados Unidos

6 – Carolina – Municípios e Estados ignoram lei e dão reajuste – Este é o tírulo de outra chamada de primeira página do Estadão de hoje. O que justifica essa decisão de governadores e prefeitos de atropelarem a ordem jurídica vigente neste momento de maior dificuldade financeira dos entes federativos devida à recessão econômica provocada pela pandemia