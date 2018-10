Facada na democracia

Apesar de ter como ponto de partida uma vantagem inusitada em inquéritos criminais no Brasil, a investigação da PF sobre a facada de Adélio Bispo de Oliveira em Jair Bolsonaro, candidato do PSL e líder nas pesquisas de intenções de votos no País, tendo um autor conhecido, patina em torno do óbvio (o autor é dado como insano mental e um “lobo solitário”). Isso parece ser óbvio, mas é, sobretudo, inócuo, pois essa evidente tentativa de assassinato em público e à luz do sol não é um crime pessoal, mas um atentado político. E, como tal, deve ser investigada com mais desvelo e lógica para evitar o vexame de inquéritos para desvemdar delitos políticos recentes no Brasil – como as execuções dos petistas Celso Daniel e Toninho do PT. Este é o assunto que tratei num vídeo no youtube.

Para ver o vídeo clique aqui