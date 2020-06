Fala-se em “rachadinha” como se fosse uma coisa corriqueira. Não é. Flávio Bolsonaro e o presidente da Alerj, André Ceciliano, do PT, são investigados por três crimes graves: peculato, corrupção e lavagem de dinheiro. Isso é comum em Legislativos no País e devia ser apurado e combatido. O que torna o caso Fabrício Queiroz explosivo é que relaciona milícias cariocas com a famiglia Bolsonaro.