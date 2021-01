EXTRA: cadeia já para Trump

A última palhaçada fascistoide de Donald Trump, presidente da maior potência militar com dois séculos e meio de tradição democrática exemplar, ao induzir um grupo de vândalos boçais e truculentos a invadirem o plenário do Capitólio para impedir a sessão conjunta do Congresso norte-americano e, assim, obstruir a certificação da vitória líquida, certa e justa do adversário, Joe Biden, na eleição presidencial, não admite panos quentes. Para evitar que esse delinquente tente novos artifícios grotescos como esse realizado no Dia dos Santos Reis urge recorrer à Suprema Corte, que, apesar da simpatia direitista da maioria de seus membros, já recusou todas as tentativas de impor sua narrativa mentirosa e sem apoio em nenhum fato para depô-lo da presidência, empossar o vice, Mike Spence, em seu lugar e não permitir solução de continuidade até a posse de Joe Biden, dia 20.

