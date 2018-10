Exageros à parte, como definir a reação do Supremo Tribunal Federal à piada do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, de que não precisaria de mais do que um soldado e um cabo para fechá-lo? Nada muito menos do que ridículo nem muito mais do que torpe. Afinal de contas, que moral o presidente Toffoli tem para tentar enquadrar o rapaz, que não tem contas a pagar na polícia nem na Justiça, se ele próprio nada reclamou de seu ex-chefe José Dirceu quando este, solto por ordem da Segunda Turma confirmando decisão monocrática dele próprio, mesmo tendo a cumprir 30 anos e meio de cadeia, afirmou sem medo de ser feliz que o Brasil não precisa de Judiciário. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da terça-feira 23 de outubro de 2018.

