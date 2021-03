Ex-ministro não desencarna de ex-Ministério

1 – O Brasil vive uma situação absurda em que três ministros – Bolsonaro, Pazuello e Queiroga – atuam ao mesmo tempo no ex-ministério da saúde, mas um só, o chefão de todos, desmanda e os outros apenas obedecem. 2 – Os quatro cavaleiros do Apocalipse – Quidroga Peste, Pesadelo Mortal, Fábio Fome e Flávio Guerra – se reúnem sem máscara no palácio para mostrar que defendem o contágio como sempre. 3 – O líder do governo na Câmara, Barros, disse ser “confortável” a cena de brasileiros morrendo em filas de UTI. 4 – Em meu artigo no Estadão, “O bafo da mentira e o beijo da morte”, chamo o capetão de Anticristo, pois prega o desvio, a mentira e a peste. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade salvará nossas vidas.

