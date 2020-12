Ex-ministro conta estelionato de Bolsonaro

Ao demitir o deputado Marcelo Álvaro Antônio do Ministério do Turismo na quarta-feira, 9, o presidente Jair Bolosonaro o repreendeu por ter exposto divergências com o colega Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, num grupo de ministros no WhatsApp. Na mensagem, Antônio disse que Ramos ofereceu a sua pasta ao Centrão em troca de apoio para a eleição para a presidência da Câmara. Acredite quem quiser: o real motivo foi a narrativa completa da troca de comando da pasta, feita pelo capitão, e não pelo general, para atender ao pantagruélico apetite do Centrão por um cargo para char de seu e uma pasta inteira a ser ocupada na Esplanada. A revelação em nada altera a sucessão na presidência da Câmara, à qual o candidato de Bolsonaro, é favorito, mas desmente promessas de lisura do chefe do governo.

Para ouvir o comentário clique e, em seguida, no play

Assuntos para comentário na quinta-feira 10 de dezembro de 2020:

1 – Demissão no Turismo expõe ofensiva do governo na Câmara – Esta é a manchete da primeira página dfa edição impressa do Estadão hoje. O que a substituição por Jair Bolsonaro de Marcelo Álvaro Antônio no ministério revela sobre métodos e intensões de seu governo

2 – Lira se candidata com apoio de Bolsonaro; Maia diz que governo está “desesperado” – Este é o título de uma notícia no alto da capa do Portal do Estadão. Que novidades estas duas notícias trazem aqui à planície sobre a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados

3 – Sem plano, Pazuello agora fala de vacinação ainda este mês – Revela título de chamada no alto da primeira página do jornal hoje. Esta notícia traz alívio, merece comemoração ou apenas aumenta a preocupação do povo brasileiro em relação à gestão da imunização da covid 19 pelo governo federal no momento

4 – Importação de revólveres e pistolas tem imposto zerado – Este é o título de outra chamada na primeira página do Estadão hoje. O que você tem a dizer sobre mais desta demonstração de amor às armas, aos filhos e aos apoiadores mais fiéis pelo presidente da República em detrimento da maioria da população, para a qual ele teria de governar

5 – Facebook é acusado de monopólio na Justiça – Este é o título de outra chamada no alto da primeira página do jornal hoje. O que você acha desta notícia

6 – Morre o carrasco de 82 – Este é o título de mais uma chamada de primeira página do jornal hoje, Que recordações lhe traz esta notícia sobre a morte do herói da Itália e carrasco da seleção brasileira no Mundial da Fifa disputado na Espanha há 38 anos