Eurico (2): Bolsonaro não preza nem o Exército

Na segunda parte do #neumanneentrevista​ desta semana, o professor #euricofigueiredo​ observou que o único plano estratégico de #jairbolsonaro​ é o poder absoluto. Ele nunca escondeu isso. Nunca acreditou na democracia. Nunca prezou as instituições, inclusive a instituição dele, o #exercitobrasileiro​“. O autor do livro #osmilitareseademocracia​ não acredita, contudo, que ele terá apoio das #forcasarmadas​ numa aventura golpista. De mensagens que recebes pela #internet​, o especialista reconhece que militares da reserva que presidem clubes militares são conservadores e até autoritários. Mas as tropas na ativa, principalmente a jovem oficialidade, não têm um pensamento monolítico, mas mutante e poroso à sociedade, da qual não estão apartados, o que os leva a manter o respeito à disciplina, tendo como guia a #constituicao​. #joseneumannepinto​. #diretoaoassunto​. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.

