Eurico (1): Bolsonaro votou em Lula em 2002

A excelente entrevista com o professor Eurico Figueiredo, especialista em Forças Armadas, foi interrompida por uma queda de sinal de internet. Aqui está a primeira parte na qual #euricofigueiredo​ definiu #jairbolsonaro​ como portador de uma personalidade gelatinosa, que muda muito, lembrando que ele votou em #luizaerundina​ em 1999, em #cirogomes​ no primeiro turno de 2002 e naquela mesma eleição em #lula​ no segundo turno. O especialista lembrou ainda que o #presidentedarepublica​ tem uma personaidade autoritária, que rejeita a crítica e não aceita a democracia. O protagonista da série #neumanneentrevista​ desta semana analisou também que o #chefedoexecutivo​ tem uma visão simplista e dicotômica da política, o que é a própria negação da mesma, de vez que a gestão pública admite vários partidos, várias opiniões e o debate entre elas. #joseneumannepinto​. #diretoaoassunto​. inté. e só a verdade salvará nossas vidas.

